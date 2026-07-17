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Прощание с Лас-Вегасом: почему знаменитый иллюзионист Дэвид Копперфильд уходит со сцены на фоне громких скандалов

Прощание с Лас-Вегасом: почему знаменитый иллюзионист Дэвид Копперфильд уходит со сцены на фоне громких скандалов

Знаменитый иллюзионист Дэвид Копперфильд объявил о завершении своей легендарной 25-летней резиденции в Лас-Вегасе.

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