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Петербургский дневник

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Бойцы ВДВ группировки «Днепр» при помощи ПТРК подбили украинский штурмовой катер

До этого ВСУ 4 часа обстреливали Кинбурнскую косу Расчет противотанкового ракетного комплекса российских десантников группировки войск «Днепр» сумел подбить украинский штурмовой катер, рассказал РИА Новости командир расчета ПТРК с позывным «Настроение».

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