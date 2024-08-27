Бойцы ВДВ группировки «Днепр» при помощи ПТРК подбили украинский штурмовой катер

До этого ВСУ 4 часа обстреливали Кинбурнскую косу Расчет противотанкового ракетного комплекса российских десантников группировки войск «Днепр» сумел подбить украинский штурмовой катер, рассказал РИА Новости командир расчета ПТРК с позывным «Настроение».
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