Путин ввел Якушева и Жогу в набсовет «Защитников Отечества»

Полномочный представитель Президента РФ в УрФО Артем Жога и врио секретаря Генсовета Единой России Владимир Якушев стали членами наблюдательного совета госфонда по поддержке участников СВО «Защитники Отечества».
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