Бывшего бизнес-партнера певца Кая Метова осудили на пять лет колонии

Кузьминский районный суд Москвы 31 марта вынес в отношении бизнесмена Елены Филипповой приговор по делу о мошенничестве в особо крупном размере — ей назначили пять лет колонии, сообщил «Известиям» источник, знакомый с ходом дела.
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