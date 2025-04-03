AT: у Зеленского нет альтернативы принятию ресурсной сделки Трампа

У президента Украины Владимира Зеленского нет никакой альтернативы принятию условий по ресурсной сделке, которые предложил американский лидер Дональд Трамп, поскольку лишь США могут дать Киеву реальные гарантии безопасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии