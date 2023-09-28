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Военное обозрение

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Американская пресса назвала причиной затягивания конфликта на Украине устаревшую военную доктрину Запада

Американская пресса назвала причиной затягивания конфликта на Украине устаревшую военную доктрину Запада

Вооруженный конфликт на Украине будет продолжаться еще долго, поскольку украинская армия использует устаревшую военную доктрину западных стран, не позволяющую одержать победу на поле боя.

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Комментарии
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Александр
доктрина, слякоть, кустарник, мороз. ЯЙЦА.
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12 час.

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