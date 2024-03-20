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«Ливерпуль» — «Ман Сити»: Уэбб заявил, что Оливер правильно не назначил пенальти. Что скажет Клопп?

Глава английских судей Хоуард Уэбб в телепередаче Match Officials Mic'd Up поддержал решение Майкла Оливера, который не назначил пенальти в ворота «Манчестер Сити» на 90+8-й минуте матча 28-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (1:1).

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