Путин, конечно, красавчик…

ВТ

Врам Тавризов

Давно было Ясно, что дожмём Вот и сейчас для выигрыша времени и перегруппировки для многонаправленного наступления была использована детская отмазка из двух невыполнимых пунктов, что нам и надо - весь запад заорал, что это не выполнимо