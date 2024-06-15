«Доброе слово и…!» СЕРГЕЙ БОГАТЫРЁВ Путин, конечно, красавчик… Очень вовремя выбрал момент и сказал очень правильные слова.
Путин, конечно, красавчик…
Комментарии
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ВТ
Врам Тавризов
Давно было Ясно, что дожмём Вот и сейчас для выигрыша времени и перегруппировки для многонаправленного наступления была использована детская отмазка из двух невыполнимых пунктов, что нам и надо - весь запад заорал, что это не выполнимо
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3 час.
Н
Нина
...и в результате, полевропы как корова языком слизала!
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Лидия Пучкова
услужливый дурак опаснее врага
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