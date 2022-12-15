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«Ведомости»: Минтранс хочет запретить ввоз картона на транспорте из ЕС

«Ведомости»: Минтранс хочет запретить ввоз картона на транспорте из ЕС

Минтранс предлагает запретить ввозить в Россию бумагу и картон транспортными средствами, зарегистрированными в странах ЕС, пишут «Ведомости» со ссылкой на троих топ-менеджеров компаний, занимающихся производством рыбы, молока и мясной продукции.

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