«Ведомости»: Минтранс хочет запретить ввоз картона на транспорте из ЕС

Минтранс предлагает запретить ввозить в Россию бумагу и картон транспортными средствами, зарегистрированными в странах ЕС, пишут «Ведомости» со ссылкой на троих топ-менеджеров компаний, занимающихся производством рыбы, молока и мясной продукции.