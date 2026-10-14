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Amazon договорился о создании ТВ-шоу для Prime Video с режиссером «Эйфории»

Amazon договорился о создании ТВ-шоу для Prime Video с режиссером «Эйфории»

Американский кинорежиссер и сценарист Сэм Левинсон, наиболее известный как создатель сериала «Эйфория», заключил контракт с Amazon MGM Studios о разработке телевизионных проектов для стриминга Prime Video.

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