CNBC: Запад истощил военные ресурсы и политический аппетит к Киеву

По данным телеканала CNBC, военная мощь Запада стала слабой, равно как и его интерес к Украине. «Еще один год войны, несомненно, истощил военные ресурсы Запада и политический аппетит к поддержанию огромных объемов военной помощи Украине», – сказано в материале.