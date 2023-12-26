CNBC: Запад истощил военные ресурсы и политический аппетит к Киеву

По данным телеканала CNBC, военная мощь Запада стала слабой, равно как и его интерес к Украине. «Еще один год войны, несомненно, истощил военные ресурсы Запада и политический аппетит к поддержанию огромных объемов военной помощи Украине», – сказано в материале.
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