Из-за взрывов в Житомире и области пропало электричество и водоснабжение, сообщает «Общественное». Также в Киеве не запустили отопление по причине повреждённых энергообъектов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Азаров: Население...
- "Вот такие у нас ...
- Дания ограничит в...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым