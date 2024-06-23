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Арестович: Путин должен меня понять как офицер

Арестович: Путин должен меня понять как офицер

Политнавигатор Скандальная российская блогерша Ксения Собчак, которой всё в Росссии сходит с рук, дала возможность экс-советнику офиса президента Украины, внесенному в РФ в список экстремистов и террористов Алексею Арестовичу вдоволь покрасоваться как потенциальному президенту Украины, который «поедет в Москву и заключит мир с Россией».

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