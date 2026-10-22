Источник фото: РИА Новости / Сергей Бобылев 11:17 Гражданин Белоруссии пострадал при атаке БПЛА ВСУ в Брянской области Утром 22 октября беспилотник попал в фуру в Жуковском районе Брянской области.
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