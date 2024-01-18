BTS заставили убрать 1 солиста, взяв на его место нового. Кого решили выгнать?

BTS служат в армии и занимаются становлением в новой для себя деятельности. Ребятам приходится учиться всему новому, а пока АРМИ не теряют времени даром и делятся интересными мыслями на тему будущего своих кумиров.
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