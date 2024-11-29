«Проще простого»: военный рассказал о легкости перехвата американских ракет ATACMS

МОСКВА, 29 ноября, ФедералПресс. Российская система ПВО уверенно справляется с устаревшими американскими ракетами ATACMS благодаря их предсказуемости и отсутствию защиты от современных средств противовоздушной обороны.
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