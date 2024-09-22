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Военкор Кубатьян: среди машин в зоне СВО фаворитом остается "буханка"

Военкор Кубатьян: среди машин в зоне СВО фаворитом остается "буханка"

Российские военные, находящиеся на передовой в зоне проведения специальной военной операции (СВО), регулярно используют легковые автомобили, а самым популярным среди солдат остается УАЗ-452, известный в народе как "буханка".

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