Военкор Кубатьян: среди машин в зоне СВО фаворитом остается "буханка"

Российские военные, находящиеся на передовой в зоне проведения специальной военной операции (СВО), регулярно используют легковые автомобили, а самым популярным среди солдат остается УАЗ-452, известный в народе как "буханка".
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