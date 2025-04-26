Сделка «для чайников». Что предлагает России Трамп и причем тут Крым. На уходящей неделе неожиданную актуальность и свежее дыхание приобрел изрядно «заеложенный» за последние десять лет и ставший мемом риторический вопрос «Чей Крым?».