Сделка «для чайников». Что предлагает России Трамп и причем тут Крым. На уходящей неделе неожиданную актуальность и свежее дыхание приобрел изрядно «заеложенный» за последние десять лет и ставший мемом риторический вопрос «Чей Крым?».
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