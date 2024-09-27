Рассказано, как банки меняют условия семейной ипотеки из-за нехватки лимитов

Банки ужесточают условия выдачи семейной ипотеки из-за нехватки лимитов, пишет РБК. К 26 сентября из-за исчерпания лимитов выдачи по семейной ипотеке уже прекратили Сбербанк, Россельхозбанк, «Уралсиб», Почта Банк и Т-Банк, при этом ситуация с программой продолжает динамично меняться.