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«Бродвей Москва» представила первый в России сиквел мюзикла

«Бродвей Москва» представила первый в России сиквел мюзикла

20 августа в Театре на Цветном состоялась премьера пародийного спектакля «Призрак мюзикла или что опять пошло не так?», созданного театральной компанией Дмитрия Богачёва «Бродвей Москва» совместно с Ticketland и Яндекс Афишей.

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