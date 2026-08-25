«Бродвей Москва» представила первый в России сиквел мюзикла

20 августа в Театре на Цветном состоялась премьера пародийного спектакля «Призрак мюзикла или что опять пошло не так?», созданного театральной компанией Дмитрия Богачёва «Бродвей Москва» совместно с Ticketland и Яндекс Афишей.
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