Литва нанесла роковой удар по транзиту и Клайпеде, чтобы выслужиться перед США

ВовкинПолитикаЛитва нанесла роковой удар по транзиту и Клайпеде, чтобы выслужиться перед США Министр транспорта и коммуникаций Литвы Марюс Скуодис анонсировал запрет транзита продукции «Беларуськалия» через Клайпеду.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАНГЕЛ АНГЕЛРоссии и Белоруссии надо решать свои проблемы в экономике... Ведь ни кто не против если прибалты решат войти в состав России, как федеральные округа... Кому нищие и убогие кроме России нужны???Комментировать
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