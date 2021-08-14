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Литва нанесла роковой удар по транзиту и Клайпеде, чтобы выслужиться перед США

Литва нанесла роковой удар по транзиту и Клайпеде, чтобы выслужиться перед США

Министр транспорта и коммуникаций Литвы Марюс Скуодис анонсировал запрет транзита продукции «Беларуськалия» через Клайпеду.

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АНГЕЛ АНГЕЛ
России и Белоруссии надо решать свои проблемы в экономике... Ведь ни кто не против если прибалты решат войти в состав России, как федеральные округа... Кому нищие и убогие кроме России нужны???

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