«Громадная помойка!» - свалка на Таёжной поразила читинца

На огромную свалку мусору на улице Таёжной пожаловался читинец в редакцию ZAB.RU.«Вот, проезжая на машине по улице Таёжной (между улицами Нечаева и Новобульварной), меня поразила громадная помойка рядом с проезжей частью названной улицы.
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