Смейся до слёз

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15 вещей, которые не забудешь, даже если увидишь один раз

15 вещей, которые не забудешь, даже если увидишь один раз

Уж простите за банальность, но зачастую действительно лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Видимо, зрительное восприятие информации все же лучше запечатлевается в нашей памяти - иногда настолько, что мы точно никогда это не забудем.

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