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Продам рисунок: на своих каляках-маляках пытается заработать 9-летний уссуриец

Продам рисунок: на своих каляках-маляках пытается заработать 9-летний уссуриец

Во время летних каникул школьники зарабатывают карманные деньги по мере сил и возможностей. Одни играют на гитаре для прохожих, другие подрабатывают официантами или подметают полы, третьи продают свои рисунки.

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