Омбудсмен Рады заступился за бойцов ВСУ, говорящих на русском

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что обратился в полицию и Службу безопасности Украины (СБУ) из-за провокационных высказываний экс-депутата парламента Ирины Фарион о русскоязычных бойцах ВСУ.
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