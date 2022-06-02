Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентина Литвяк
    Охренеть!  Тихий идиотизм! «Если будет нанесен удар по Крыму, да и собственно говоря, по другим городам Российской Фе...Цеков объяснил, к...
  • Юрий Черепнин
    не фиг врагов подкармливать-пусть на подножном кукуют,зерно возвращать на УкраинуЛукашенко заявил,...
  • Ирина Котова
    Лабуда певица?Лобода выступила ...

ООН: конфликт на Украине грозит голодом 15 миллионам человек

ООН: конфликт на Украине грозит голодом 15 миллионам человек

Директор отделения продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) для связи с Россией Олег Кобяков заявил, что по прогнозам ФАО из-за конфликта на Украине порядка 13-15 миллионов человек в мире могут оказаться на грани голода.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх