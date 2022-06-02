ООН: конфликт на Украине грозит голодом 15 миллионам человек

Директор отделения продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) для связи с Россией Олег Кобяков заявил, что по прогнозам ФАО из-за конфликта на Украине порядка 13-15 миллионов человек в мире могут оказаться на грани голода.