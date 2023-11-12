Грехи недели: запреты и традиции периода с 13 по 20 ноября 2023 года Елена ГалицкаяНа этой неделе, с 13 по 20 ноября, православные россияне отмечают несколько важных церковных праздников, сочетая духовные обряды с народными традициями.