Повышаем градус. Врач объяснил, каким алкоголем лучше не запивать шашлыки

​Есть несколько моментов, которые нужно учитывать, выбирая алкоголь под шашлычок. Выдерживаем дозу «Прежде всего, это тот алкогольный напиток, который принимается в безопасных дозах, то есть это бокал вина (150-300 мл) или не более 50-100 мл крепкого алкогольного напитка, — рассказал aif.