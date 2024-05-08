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Повышаем градус. Врач объяснил, каким алкоголем лучше не запивать шашлыки

Повышаем градус. Врач объяснил, каким алкоголем лучше не запивать шашлыки

​Есть несколько моментов, которые нужно учитывать, выбирая алкоголь под шашлычок.  Выдерживаем дозу «Прежде всего, это тот алкогольный напиток, который принимается в безопасных дозах, то есть это бокал вина (150-300 мл) или не более 50-100 мл крепкого алкогольного напитка, — рассказал aif.

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