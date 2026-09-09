В Республике Алтай ликвидировали 55 медведей после нападения зверя на туристку

Власти выдали 157 лицензий на охоту В Республике Алтай в рамках регулируемого отстрела добыто 55 бурых медведей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СК В России предложи...
- В Алтайском крае ...
- T Роскачество объяс...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым