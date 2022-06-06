Вдохнуть новую жизнь в культуру ЕАО помогает профильный нацпроект

Вдохнуть новую жизнь в культуру ЕАО помогает профильный нацпроект

В ЕАО уже несколько лет успешно реализуют национальный проект "Культура". Как рассказала в интервью ИА ЕАОMedia начальник департамента культуры правительства области Марина Ушакова, благодаря выделенным средствам удалось существенно модернизировать ряд учреждений и организовать немало интересных мероприятий.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх