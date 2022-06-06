Вдохнуть новую жизнь в культуру ЕАО помогает профильный нацпроект

В ЕАО уже несколько лет успешно реализуют национальный проект "Культура". Как рассказала в интервью ИА ЕАОMedia начальник департамента культуры правительства области Марина Ушакова, благодаря выделенным средствам удалось существенно модернизировать ряд учреждений и организовать немало интересных мероприятий.
Популярные статьи
- Расчеты ЗРС С-300ПМ2 «Фаворит» в ходе специальной военной операции обеспечивают защиту подразделений ВС РФ от средств воздушного нападения
- Заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками Герой России генерал-лейтенант Александр Матовников вручил государственные награды военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации, проявившим мужество и героизм в ходе специальной военной операции
- Российские военнослужащие организовали раздачу гуманитарной помощи жителям освобожденного Красного Лимана
Свежие комментарии