15 февраля в Республике Беларусь отмечается памятная дата - День памяти воинов-интернационалистов. В этот день в 1989 году последний советский солдат перешел мост пограничной реки Амударья под Термезом - завершился вывод советских войск из Афганистана.
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