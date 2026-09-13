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ИА Регнум

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Поляка избили в Чехии за сине-желтую панаму с символикой Силезии

Польский велосипедист подвергся нападению соотечественников в Чехии из-за сине-желтой панамы. Его обидчики приняли цвета исторической области Верхняя Силезия за украинскую символику, сообщили польские СМИ.

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