Тепловой рекорд в Москве: самая тёплая ночь мая с температурой +10,4°C

Майская ночь в Москве достигла рекордных +10,4°C по данным метеостанции ВДНХ. Синоптик Михаил Леус из центра "Фобос" отметил температурные минимумы от +7,7°C в Бутово до +12,0°C на Балчуге, а в Подмосковье температурные показатели колебались до +10,7°C в Дмитрове.