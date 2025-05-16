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Царьград

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Тепловой рекорд в Москве: самая тёплая ночь мая с температурой +10,4°C

Тепловой рекорд в Москве: самая тёплая ночь мая с температурой +10,4°C

Майская ночь в Москве достигла рекордных +10,4°C по данным метеостанции ВДНХ. Синоптик Михаил Леус из центра "Фобос" отметил температурные минимумы от +7,7°C в Бутово до +12,0°C на Балчуге, а в Подмосковье температурные показатели колебались до +10,7°C в Дмитрове.

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