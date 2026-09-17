В Москве автомобиль гражданина Дании перевернулся в воздухе и влетел в грузовик

Последствия ДТП на Страстном бульваре, 17 сентября 2026 года © Прокуратура Москвы В центре Москвы автомобиль перевернулся в воздухе и врезался в «КамАЗ», пострадала семья гражданина Дании.
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