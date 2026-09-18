Binance подтвердила приверженность работе в Европе

Binance отказалась комментировать сообщения о том, что председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард вмешалась в процесс рассмотрения заявки биржи на получение лицензии в Греции, и заявила о намерении продолжить работу по получению разрешения в соответствии с регламентом ЕС о рынках криптоактивов (MiCA).