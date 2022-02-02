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Фрэнк Уоррен: «У Усика выдающийся тренер в лице Ломаченко-старшего»

Британский промоутер Фрэнк Уоррен высказал мнение о реванше чемпиона WBA, IBF, WBO и IBO в тяжелом весе Александром Усиком (19-0, 13 КО) и Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

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