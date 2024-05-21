Полезный салат с собственной грядки: как сажать укроп, петрушку и базилик

Зелень не только помогает разнообразить вкус блюд, но еще и укрепляет наше здоровье. Поэтому посадить разные травы для салата обычно хотят даже люди, которые не планируют заводить большой огород на дачном участке.
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