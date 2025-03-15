Мирра Андреева выиграла 11-й матч подряд

Российская теннисистка Мирра Андреева продлила победную серию до 11 матчей под эгидой WTA. В полуфинале турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США) россиянка победила польку Игу Свёнтек со счётом 7:6 (7:1), 1:6, 6:3 и вышла в финал турнира.