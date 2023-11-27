Мэр Собянин: цифровая платформа открыла новые возможности для создания кино в Москве

С помощью цифровой киноплатформы можно забронировать локацию для съемок, подобрать оборудование и реквизит, а также подать заявку на грант правительства Москвы, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.
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