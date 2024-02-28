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Завод «Купол» начал глубокую модернизацию ЗРК «Тор»

Завод «Купол» начал глубокую модернизацию ЗРК «Тор»

Ижевский электромеханический завод «Купол» приступил к проведению глубокой модернизации ЗРК «Тор». Об этом во время общения с изданием «Национальная оборона» заявил гендиректор предприятия Фанил Зиятдинов.

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