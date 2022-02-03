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Белый дом обвинил Россию и Белоруссию в эскалации из-за совместных учений

Белый дом обвинил Россию и Белоруссию в эскалации из-за совместных учений

Российско-белорусские военные учения якобы ведут к эскалации в регионе. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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