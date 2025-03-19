Строительство объектов и поддержка спортсменов. Новый министр спорта Поморья назвал приоритетные задачи ведомства

Накануне в региональном правительстве назвали имя нового министра спорта Архангельской области. Им стал экс-руководитель государственного унитарного предприятия «Фонд имущества и инвестиций» Андрей Щелоков.
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