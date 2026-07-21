Депутат Чепа: военно-политический кризис может привести к убийству Зеленского

Кризис в военном и политическом управлении, с которым столкнулся украинский лидер Владимир Зеленский на фоне отставки экс-главы МО Михаила Федорова и протестов в городах Украины, чреват отставкой президента или его убийством.
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