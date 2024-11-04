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Москва не сядет за стол переговоров с Киевом — американские эксперты

Москва не сядет за стол переговоров с Киевом — американские эксперты

НЬЮ-ЙОРК (ИА Реалист). США вовсю готовятся к выборам президента, которые пройдут уже завтра. По словам главаря киевского режима Владимира Зеленского, в Кремле пристально следят за предвыборной гонкой в Штатах, потому что от их итогов якобы зависит готовность Москвы к переговорам с Киевом.

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