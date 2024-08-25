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Жители дома на Моховой улице ждут ремонта фасада больше 40 лет

Жители дома на Моховой улице ждут ремонта фасада больше 40 лет

В доходном доме А.И. Резанова на Моховой улице в Центральном районе Санкт-Петербурга не было ремонта фасадов более 40 лет.

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Комментарии
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александр муравьев
А скинуться и нанять слабо? Пусть так и живут в говне. В нашем доме за 27 лет как я приехал с Чукотки. жильцы один раз перекрыли крышу за свой счёт и дважды поменяли трубы в подвале. Третий раз это сделали по программе софинансирования. Тогда во второй у капитально, с заменой двух плит. отремонтировали крышу. Полностью заменили трубы, причём с гарантией на три года, поменяли окна на пластиковые в шести подъездах и под конец собрали деньги и наконец-то советские почтовые ящики на современные. Это ваш дом люди. Вы хотели собственности и вы её получили. Так и извольте за ней ухаживать. Никто вам не обязан ремонтировать ваш фасад.
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16 час.
Алекс Сэм
А графа в платёжке на капремонт? Это ежемесячно все отдают деньги ЖКХ, а потом ещё за свой счёт ремонт делать? Что то вы товарищ какую-то левую теорию продвигаете.
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15 час.

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