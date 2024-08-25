Жители дома на Моховой улице ждут ремонта фасада больше 40 лет

александр муравьев

А скинуться и нанять слабо? Пусть так и живут в говне. В нашем доме за 27 лет как я приехал с Чукотки. жильцы один раз перекрыли крышу за свой счёт и дважды поменяли трубы в подвале. Третий раз это сделали по программе софинансирования. Тогда во второй у капитально, с заменой двух плит. отремонтировали крышу. Полностью заменили трубы, причём с гарантией на три года, поменяли окна на пластиковые в шести подъездах и под конец собрали деньги и наконец-то советские почтовые ящики на современные. Это ваш дом люди. Вы хотели собственности и вы её получили. Так и извольте за ней ухаживать. Никто вам не обязан ремонтировать ваш фасад.