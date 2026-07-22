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МИД Ирана обвинил США в нарушении права из-за угроз атак на ядерные объекты

МИД Ирана обвинил США в нарушении права из-за угроз атак на ядерные объекты

Угрозы США нанести удары по ядерным объектам Ирана противоречат международному праву, заявил министр иностранных дел Ирана Исмаил Хатами, об этом 22 июля он написал на своей официальной странице в соцсети «Х».

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