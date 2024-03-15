Во Франции считают, что Макрон пытается привлечь к себе внимание

ПАРИЖ, 15 марта, ФедералПресс. Президент Франции Эммануэль Макрон пытается своими заявлениями о России и Украине привлечь к себе внимание, написал лидер французской правоцентристской партии «Республиканцы», депутат парламента Эрик Сьотти в соцсети X.
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