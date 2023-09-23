Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

114 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Свитайло
    Нашли у кого спрашивать.... у "эксперта" по футболу))Тарасова о сборно...
  • Вера артемьева
    вонючая лужа возомнила себя океаномЕлена Исинбаева: ...
  • Юлия Белова (Ржанова)
    Как и у Макаревича - заоблачное представление о  себе, и, как следствие, представление о других только как о лужах. Ч...Елена Исинбаева: ...

Токио (WTA). Касаткина на старте сыграет с Костюк, Александрова – с Калинской, Павлюченкова может выйти на Рыбакину, Швентек начнет со второго круга

Стала известна сетка турнира WTA 500 в Токио, который пройдет на следующей неделе. Ига Швентек (1), Джессика Пегула (2), Мария Саккари (4) и Каролин Гарсия (5) начнут со второго круга.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх