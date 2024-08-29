Макс Ферстаппен: Предстоит найти оптимальные настройки болида

Getty Images / Red Bull Content PoolПосле поражения на домашнем для себя Гран При Нидерландов Макс Ферстаппен признал наличие у Red Bull проблем, но выразил надежду, что с ними удастся справиться на предстоящем Гран При Италии.
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