БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 613 подписчиков

Так почему не пушка истребителя может поставить точку?

Так почему не пушка истребителя может поставить точку?

Не так давно, наблюдая очередное воздушное шоу над местным водохранилищем (а оно, надо сказать, крупнейшее в Европе среди водохранок, расположенных в черте города), в которое очень удобно и безопасно можно ронять разные летательные аппараты, нарвался на вопрос от друзей, с которыми наблюдал очередной воздушный бой, закончившийся опять в нашу пользу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии